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ОБСЄ: за тиждень на Донбасі було понад 4 тис. порушень перемир'я

ОБСЄ: за тиждень на Донбасі було понад 4 тис. порушень перемир'я

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Протягом минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 4 тис. порушень режиму припинення вогню. Про це сьогодні сказав на брифінгу перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг через відеозв'язок з Донецької області, передає УНН.

"З моменту відданості припинення вогню, яке набуло чинності 1 липня, рівень насильства знизився, якщо порівнювати з попереднім періодом… Наші спостерігачі зафіксували понад 400 порушень режиму припинення вогню, наприклад, у неділю. Минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала понад 4 тис. порушень режиму припинення вогню", - сказав він.

Також, за його словами, минулого тижня СММ зафіксувала наявність 57 одиниць озброєння, яке було розміщене з порушенням лінії відведення. Зокрема, уточнив він, 44 одиниці - на непідконтрольній українському уряду території і 13 – на підконтрольній.

Нагадаємо, раніше члени ТКГ у Мінську домовились про режим тиші на Донбасі з 1 липня.

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