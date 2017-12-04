ОБСЕ в этом году зафиксировала 300 тыс. нарушений режима тишины на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В 2017 году Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 300 тысяч нарушений режима тишины в Донбассе. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"В этом году зафиковано 300 тысяч нарушений режима прекращения огня", - заявил А.Хуг.
Также, по его словам, на выходных был зафиксирован рост количества обстрелов. В частности, в период с 16:00 субботы 2 декабря по 16:00 воскресенья 3 декабря было зафиксировано 2500 случаев нарушения режима тишины.
Как сообщал УНН, по данным ОБСЕ, в этом году на Донбассе зафиксировано 400 погибших и пострадавших среди гражданских.