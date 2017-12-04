ОБСЄ цього року зафіксувала 300 тис. порушень режиму тиші на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У 2017 році Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 300 тисяч порушень режиму тиші на Донбасі. Про це на брифінгу повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"В цьому році зафіковано 300 тисяч порушень режиму припинення вогню", - заявив А.Хуг.
Також, за його словами, на вихідних було зафіксоване зростання кількості обстрілів. Зокрема, у період з 16:00 суботи 2 грудня по 16:00 неділі 3 грудня було зафіксовано 2,5 тисяч випадків порушення режиму тиші.
Як повідомляв УНН, за даними ОБСЄ, цього року на Донбасі зафіксовано 400 загиблих і постраждалих серед цивільних.