Объемы капитальных инвестиций в строительство по сравнению с прошлым годом выросли

Всего за 9 месяцев 2016 года в сферу строительства сделали капитальных инвестиций на сумму 27 млрд 601,4 млн грн. Эта сумма составляет 13,5% от общего объема капитальных инвестиций.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестирована в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада в начале 2015 года, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейший столичный застройщик ПАО "ХК "Киевгорстрой" сообщил, что в 2015 году ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. метров жилья. В 2016 году холдинг планирует ввести в эксплуатацию от 360 до 400 тыс. квадратных метров жилья.