Обсяги капітальних інвестицій у будівництво у порівнянні з минулим роком зросли

Всього протягом 9 місяців 2016 року у сферу будівництва було зроблено капітальних інвестицій на суму 27 601,4 млн грн. Ця сума становить 13,5% від загального обсягу капітальних інвестицій.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.

В Україні, після деякого спаду на початку 2015 року, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами. Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” повідомив, що за 2015 рік ввів у експлуатацію більше 300 тис. кв. метрів житла. У 2016 року холдинг планує ввести в експлуатацію від 360 до 400 тисяч квадратних метрів житла.