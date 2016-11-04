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Объемы строительства в Киевской области за 6 лет выросли почти на 60%

Объемы строительства в Киевской области за 6 лет выросли почти на 60%

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. В январе-сентябре 2016 года в Киевской области объемы выполненных строительных работ по возведению жилых зданий выросли и составляли 2 млрд 378,6 млн, что на 59,9% больше, чем в январе-сентябре 2010 года. Об этом сообщает Главное управление статистики Киевской области, передает УНН.

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, объемы строительства в Киевской области выросли на 45%.

Добавим, что индекс строительной продукции в Киевской области за 9 месяцев вырос на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, за последние 10 лет Киевская область втрое увеличила объем жилья. В частности, в 2015 году в Киевской области было принято в эксплуатацию 1 тыс. 863,8 квадратных метров общей площади жилья, что в 2,9 раза больше, чем в 2005 году.

По данным экспертов недвижимости, жилье в пригороде столицы наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена. Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.

Например, стоимость однокомнатной квартиры общей площадью около 38 кв. м в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 368 000 гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 14 тысячам долларов США.

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