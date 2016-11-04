Обсяги будівництва на Київщині за 6 років зросли на майже 60%
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У січні-вересні 2016 року у Київській області обсяги виконаних будівельних робіт зі зведення житлових будівель зросли становили 2 млрд 378,6 млн, що на 59,9% більше, ніж у січні-вересні 2010 року. Про це повідомляє Головне управління статистики Київської області, передає УНН.
Водночас, у порівнянні із аналогічним періодом 2014 року, обсяги будівництва на Київщині зросли на 45%.
Додамо, що індекс будівельної продукції у Київській області за 9 місяців зріс на 36,5%, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року.
Нагадаємо, за останні 10 років Київщина втричі збільшила обсяг житла. Зокрема, у 2015 році у Київській області було прийнято в експлуатацію 1 тис. 863,8 метрів квадратних загальної площі житла, що у 2,9 раза більше, ніж у 2005 році.
За даними експертів нерухомості, житло в передмісті столиці найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів - це, звичайно ж, ціна. Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, в передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.
Наприклад, вартість однокімнатної квартири загальною площею близько 38 кв. м в новому житловому комплексі Броварів - ЖК Scandia становить 368 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 14 тисячам доларів США.