Объем внутригосударственных переводов в 2018 году вырос почти на четверть
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств за 2018 год вырос на 24,3% по сравнению с 2017 годом (в 2017 году в пределах Украины переведено более 120,5 млрд грн или 4456 млн долл. США в эквиваленте). Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
Преобладающий объем внутригосударственных переводов (92%) осуществляют системы, созданные небанковскими учреждениями.
Как сообщал УНН, темпы роста денежных переводов от трудовых мигрантов замедлятся в 2019-2021 годах.
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Кроме того, Национальный банк Украины прогнозирует рост объемов денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в 2019 году на 5% - до 12,2 млрд долл. с 11,6 млрд долл. в 2018 году.