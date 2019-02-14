Объем внутригосударственных переводов в 2018 году вырос почти на четверть

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств за 2018 год вырос на 24,3% по сравнению с 2017 годом (в 2017 году в пределах Украины переведено более 120,5 млрд грн или 4456 млн долл. США в эквиваленте). Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.