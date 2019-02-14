Обсяг внутрішньодержавних переказів у 2018 році зріс майже на чверть

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів за 2018 рік зріс на 24,3% у порівнянні з 2017 роком (у 2017 році у межах України переказано понад 120,5 млрд грн або 4 456 млн дол. США в еквіваленті). Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.