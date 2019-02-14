Обсяг внутрішньодержавних переказів у 2018 році зріс майже на чверть
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів за 2018 рік зріс на 24,3% у порівнянні з 2017 роком (у 2017 році у межах України переказано понад 120,5 млрд грн або 4 456 млн дол. США в еквіваленті). Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
Переважний обсяг внутрішньодержавних переказів (92%) здійснюють системи, створені небанківськими установами.
Як повідомляв УНН, темпи зростання грошових переказів від трудових мігрантів сповільняться у 2019-2021 роках.
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Крім того, Національний банк України прогнозує зростання обсягів грошових переказів в Україну від трудових мігрантів у 2019 році на 5% - до 12,2 млрд дол. із 11,6 млрд дол. у 2018 році.