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15 марта, 19:03 • 110190 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152518 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128928 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122089 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107884 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103044 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99069 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128415 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Объем продажи валюты на межбанке уменьшился на 24,7 млн долл.

Объем продажи валюты на межбанке уменьшился на 24,7 млн долл.

Киев • УНН

 • 8980 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 17 ноября уменьшился на 24,7 млн долл., передает УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.

По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 17 ноября составил 159,0 млн долл., в том числе в долларах США - 124,2 млн долл.

Как сообщал УНН, объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 16 ноября увеличился на 9,1 млн долл.

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