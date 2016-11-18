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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 11373 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Обсяг продажу валюти на міжбанку зменшився на 24,7 млн дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанку зменшився на 24,7 млн дол.

Київ • УНН

 • 8981 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 17 листопада зменшився на 24,7 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.

За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 17 листопада становив 159,0 млн дол., у тому числі у доларах США — 124,2 млн дол.

Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 16 листопада збільшився на 9,1 млн дол.

Українські Національні Новини

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