Обсяг продажу валюти на міжбанку зменшився на 24,7 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 17 листопада зменшився на 24,7 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 17 листопада становив 159,0 млн дол., у тому числі у доларах США — 124,2 млн дол.
Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 16 листопада збільшився на 9,1 млн дол.