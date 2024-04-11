Обсудили саммит и возможность соглашения по безопасности: Зеленский впервые встретился с презентом Венгрии

В рамках рабочего визита в Вильнюс президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с лидером Венгрии Тамашем Шуйоком. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Детали

Президент рассказал, что во время встречи они обсудили подготовку Глобального саммита мира. Также Зеленский пригласил лидера Венгрии присоединиться к саммиту в Швейцарии.

Провел первую встречу с Президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Предложил присоединиться к Вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины и начать работу над двусторонним соглашением по безопасности - говорится в сообщении.

Также глава государства поблагодарил Венгрию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский пригласил партнеров из Триморья принять участие в первом инаугурационном Глобальном саммите мира в Швейцарии.