Обсудили поиск путей к справедливому и длительному миру: Зеленский встретился с президентом Швейцарии
Киев • УНН
Президент Украины встретился с Карин Келлер-Зуттер для обсуждения мира и гуманитарной помощи. Стороны уделили внимание финансированию строительства бомбоубежищ в украинских школах.
В Давосе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Глава государства поблагодарил за гуманитарную и политическую поддержку Украины со стороны Швейцарии, в частности за проведение первого Саммита мира и участие в большинстве тематических конференций на основе Формулы мира по его итогам.
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По данным ОП, Зеленский и Келлер-Зуттер обсудили поиск путей достижения справедливого и прочного мира для Украины и всей Европы, а также важность координации с партнерами.
"Одна из ключевых тем встречи - участие Швейцарии в гуманитарных инициативах в Украине. Президенты уделили внимание финансовым механизмам для реализации проектов по строительству бомбоубежищ в украинских школах и другим пакетам помощи на восстановление", - добавили в ОП.