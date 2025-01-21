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Обговорили пошук шляхів до справедливого й тривалого миру: Зеленський зустрівся із президенткою Швейцарії

Обговорили пошук шляхів до справедливого й тривалого миру: Зеленський зустрівся із президенткою Швейцарії

Київ • УНН

 • 29611 перегляди

Президент України зустрівся з Карін Келлер-Зуттер для обговорення миру та гуманітарної допомоги. Сторони приділили увагу фінансуванню будівництва бомбосховищ в українських школах.

У Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Глава держави подякував за гуманітарну та політичну підтримку України з боку Швейцарії, зокрема за проведення першого Саміту миру та участь у більшості тематичних конференцій на основі Формули миру за його підсумками.

Зеленський зустрівся із Шольцем у Давосі: говорили про створення осередків єдності в Берліні21.01.25, 20:50 • 29096 переглядiв

За даними ОП, Зеленський і Келлер-Зуттер обговорили пошук шляхів досягнення справедливого й тривалого миру для України та всієї Європи, а також важливість координації з партнерами.

"Одна з ключових тем зустрічі – участь Швейцарії в гуманітарних ініціативах в Україні. Президенти приділили увагу фінансовим механізмам для реалізації проєктів із будівництва бомбосховищ в українських школах та іншим пакетам допомоги на відновлення", - додали в ОП.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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