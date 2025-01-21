Обговорили пошук шляхів до справедливого й тривалого миру: Зеленський зустрівся із президенткою Швейцарії

У Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

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Глава держави подякував за гуманітарну та політичну підтримку України з боку Швейцарії, зокрема за проведення першого Саміту миру та участь у більшості тематичних конференцій на основі Формули миру за його підсумками.

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За даними ОП, Зеленський і Келлер-Зуттер обговорили пошук шляхів досягнення справедливого й тривалого миру для України та всієї Європи, а також важливість координації з партнерами.

"Одна з ключових тем зустрічі – участь Швейцарії в гуманітарних ініціативах в Україні. Президенти приділили увагу фінансовим механізмам для реалізації проєктів із будівництва бомбосховищ в українських школах та іншим пакетам допомоги на відновлення", - додали в ОП.