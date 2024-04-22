Обсудили поддержку Украины, санкционное давление на рф: в МИД приняли копии верительных грамот у послов Таиланда и Австралии

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига принял копии верительных грамот у посла Таиланда в Украине Урасы Монгколнавин и новоназначенного посла Австралии в Украине Пола Леманна. Стороны также обсудили поддержку Украины, санкционное давление на рф и тому подобное. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, передает УНН.

Детали

Как сообщают в министерстве, 22 апреля Андрей Сибига принял копии верительных грамот у посла Таиланда в Украине Урасы Монгколнавин и посла Австралии в Украине Пола Леманна.

В разговоре с Монгколнавин Сибига выразил благодарность Таиланду за поддержку нашего государства в отстаивании суверенитета и территориальной целостности в условиях российской агрессии, а также за гуманитарную помощь, предоставленную Украине тайским правительством.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления и активизации двусторонних отношений, прежде всего в политической и экономической сферах. Андрей Сибига выразил благодарность за участие Таиланда во встречах советников по вопросам национальной безопасности по имплементации Формулы мира, а также отметил незаурядное значение Глобального саммита мира для установления справедливого и устойчивого мира в Украине", - говорится в сообщении.

Также Сибига поздравил Пола Леманна посла с началом его дипломатической миссии и поблагодарил за всестороннюю помощь Украине со стороны Австралии, а также санкционное давление на государство-агрессора.

Заместитель министра выразил благодарность за недавнее решение Австралии присоединиться к "Коалиции дронов", а также продление на два года - до 3 июля 2026 года действия бестарифного режима на продукцию, произведенную в Украине.

"Стороны обсудили дальнейшую поддержку Австралией Украины, в частности насущные потребности в средствах ПВО, оружии, боеприпасах и бронированных автомобилях.

Отмечена важность участия австралийской стороны в Глобальном саммите мира в Швейцарии. Собеседники также обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, в частности в контексте углубления политико-безопасного диалога и торгово-экономического сотрудничества. Посол Пол Леманн выразил поддержку украинскому народу и подтвердил намерения Австралии и в дальнейшем оказывать всестороннюю помощь Украине на фоне полномасштабной агрессии рф", - сообщает пресс-служба министерства.

Напомним

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига принял посла Японии в Украине Мацуду Кунинори.