Обстрелы на Донбассе: боевики 47 раз нарушили “тишину”, 38 из которых - из запрещенного вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. По состоянию на 19:00 сегодня, 17 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 47 нарушений режима прекращения огня, 38 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом УНН информирует со ссылкой на данные штаба ООС в Facebook.
Детали
Как информируют в пресс-центре, российско-оккупационные войска обстреляли:
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- Новотошковское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
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- Водяное - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.
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- Трудовское - из минометов калибра 82 мм.
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- Старогнатовку - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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- Южное и Майорск - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
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- Лобачеве - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
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- Новоселовку Вторую - из противотанковых ракетных комплексов.
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- Луганское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
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- Марьинку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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- Светлодарск - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
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- Троицкое - из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
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- Попасную - из станковых противотанковых гранатометов.
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- Зайцево - из автоматических станковых гранатометов.
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- Новозвановку - из артиллерии калибра 152 мм.
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- Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.
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- Пески - из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов.
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- Гольмовский и Майорск - из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
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- Хрящевку и Сизое - из артиллерии калибра 122 мм.
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- Авдеевку, Шумы, Майское, Невельське, Донецкий, Опытное, Гранитное и Старый Айдар - из минометов калибра 120 мм.
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Добавим
“От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один - боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого военнослужащего - средней тяжести, травмированного - удовлетворительное. В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица”, - отмечают в ведомстве.
Также, сегодня от вражеских обстрелов повреждено здание детского сада и линии электропередач в Станице Луганской. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии. Кроме этого, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка и повредили здание местной общеобразовательной школы и газопровод.
Следует отметить, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим свои коварные действия.
Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника лишь в случае угрозы жизни военнослужащих.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.