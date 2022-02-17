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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 51040 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Обстріли на Донбасі: бойовики 47 разів порушили “тишу”, 38 з яких - із забороненого озброєння

Обстріли на Донбасі: бойовики 47 разів порушили “тишу”, 38 з яких - із забороненого озброєння

Київ • УНН

 • 10008 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Станом на 19:00 сьогодні, 17 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 47 порушень режиму припинення вогню, 38 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це УНН інформує з посиланням на дані штабу ООС у Facebook.

Деталі

Як інформують у пресцентрі, російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Новотошківське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
  • Водяне - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.
  • Трудівське - з мінометів калібру 82 мм.
  • Старогнатівку – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Південне й Майорськ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
  • Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
  • Новоселівку Другу - з протитанкових ракетних комплексів.
  • Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
  • Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Попасну – зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Зайцеве - з автоматичних станкових гранатометів.
  • Новозванівку – з артилерії калібру 152 мм.
  • Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.
  • Піски - з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів.
  • Гольмівський та Майорськ - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.
  • Хрящівку та Сизе - з артилерії калібру 122 мм.
  • Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Опитне, Гранітне та Старий Айдар - з мінометів калібру 120 мм.

Додамо

“Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого - задовільний. Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб”, - наголошують у відомстві.

Також, сьогодні від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочку та лінії електропередач в Станиці Луганській. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії. Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи й газогін.

Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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