Обстріли на Донбасі: бойовики 47 разів порушили “тишу”, 38 з яких - із забороненого озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Станом на 19:00 сьогодні, 17 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 47 порушень режиму припинення вогню, 38 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це УНН інформує з посиланням на дані штабу ООС у Facebook.
Деталі
Як інформують у пресцентрі, російсько-окупаційні війська обстріляли:
-
- Новотошківське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
-
- Водяне - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.
-
- Трудівське - з мінометів калібру 82 мм.
-
- Старогнатівку – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
-
- Південне й Майорськ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
-
- Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
-
- Новоселівку Другу - з протитанкових ракетних комплексів.
-
- Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
-
- Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
-
- Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
-
- Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
-
- Попасну – зі станкових протитанкових гранатометів.
-
- Зайцеве - з автоматичних станкових гранатометів.
-
- Новозванівку – з артилерії калібру 152 мм.
-
- Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.
-
- Піски - з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів.
-
- Гольмівський та Майорськ - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.
-
- Хрящівку та Сизе - з артилерії калібру 122 мм.
-
- Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Опитне, Гранітне та Старий Айдар - з мінометів калібру 120 мм.
-
Додамо
“Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого - задовільний. Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб”, - наголошують у відомстві.
Також, сьогодні від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочку та лінії електропередач в Станиці Луганській. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії. Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи й газогін.
Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.