Обстрел жилого комплекса в Святошинском районе столицы - начато расследование

КИЕВ. 17 марта. УНН. Установлено, что 17 марта 2022 года вооруженные силы РФ совершили ракетный обстрел территории Святошинского района столицы. Обломки вражеской ракеты упали на территорию жилого комплекса и складов. Загорелся пожар, ликвидация которого до сих пор продолжается. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали, в том числе ребенок. Об этом УНН информирует со ссылкой на офис Генерального прокурора.