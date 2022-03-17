Обстрел жилого комплекса в Святошинском районе столицы - начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Установлено, что 17 марта 2022 года вооруженные силы РФ совершили ракетный обстрел территории Святошинского района столицы. Обломки вражеской ракеты упали на территорию жилого комплекса и складов. Загорелся пожар, ликвидация которого до сих пор продолжается. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали, в том числе ребенок. Об этом УНН информирует со ссылкой на офис Генерального прокурора.
Детали
За процессуального руководства Святошинской окружной прокуратуры города Киева начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Информация о пострадавших уточняется.
На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.
Досудебное расследование осуществляется Святошинским управлением полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве.
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