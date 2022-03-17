Обстріл житлового комплексу у Святошинському районі столиці – розпочато розслідування

Деталі

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.

Досудове розслідування здійснюється Святошинським управлінням поліції ГУ Нацполіції в м. Києві.

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