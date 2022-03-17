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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 60019 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Обстріл житлового комплексу у Святошинському районі столиці – розпочато розслідування

Обстріл житлового комплексу у Святошинському районі столиці – розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 69610 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Встановлено, що 17 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл території Святошинського району столиці. Уламки ворожої ракети впали на територію житлового комплексу та складів. Зайнялася пожежа, ліквідація якої до цього часу триває. За попередніми даними, одна людина загинула, троє постраждало, у тому числі дитина. Про це УНН інформує з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.

Досудове розслідування здійснюється Святошинським управлінням поліції ГУ Нацполіції в м. Києві.

Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua

Українські Національні Новини

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