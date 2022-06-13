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Обстрел жилого дома в Чернигове: перед судом предстанет оператор-наводчик российского танка

Обстрел жилого дома в Чернигове: перед судом предстанет оператор-наводчик российского танка

Киев • УНН

 • 149216 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В суд направлен обвинительный акт в отношении оператора-наводчика вооруженных сил россии Михаила Куликова, которого подозревают в обстреле осколочно-фугасным снарядом калибра 125 мм жилого дома в Чернигове. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Цитата

“Прокуроры Черниговской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении оператора-наводчика воинской части 41659 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии вооруженных сил российской федерации за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что следствием установлено, танковый батальон с рф вторгся на территорию Черниговской области с целью вооруженного захвата Черниговского аэропорта и оккупации области.

“В ходе нападения оператор-наводчик, выполняя незаконный приказ командира батальона, 26 февраля 2022 года обстрелял осколочно-фугасным снарядом калибра 125 мм жилой многоэтажный дом в городе Чернигове, который не был военной целью и не использовался для военных нужд. В результате обстрела отдельные жилые помещения дома полностью разрушены”, — отмечается в сообщении.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что речь о Михаиле Куликове, который был задержан благодаря слаженным действиям Вооруженных Сил Украины и в настоящее время содержится в следственном изоляторе.

Дополнение

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы русского военного Вадима Шишимарина, по делу об убийстве мирного жителя Сумщины.

Кроме того, Котелевский районный суд Полтавской области приговорил к 11 годам и 6 месяцам заключения российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова за обстрел Харьковской области.

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