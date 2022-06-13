Обстріл житлового будинку в Чернігові: перед судом постане оператор-навідник російського танку

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 1782 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 65829 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 123463 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 124632 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 134139 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 127376 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 103678 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 103565 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 268817 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 152824 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
94 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 147679 перегляди

Корнієнко отримав 4 тис. грн "Зимової єПідтримки", а його дружина близько 60 тис. соцвиплат – декларація

1 квітня, 07:17 • 57083 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 117019 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 71510 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 102442 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 102442 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 268828 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 536098 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 482728 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 685824 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 4476 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 40457 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 71510 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 117019 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 147134 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Обстріл житлового будинку в Чернігові: перед судом постане оператор-навідник російського танку

Обстріл житлового будинку в Чернігові: перед судом постане оператор-навідник російського танку

Київ • УНН

 • 149217 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. До суду направлено обвинувальний акт щодо оператора-навідника збройних сил росії Михайла Кулікова, якого підозрюють в обстрілі осколково-фугасним снарядом калібру 125 мм житлового будинку у Чернігові. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Цитата

“Прокурори Чернігівської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно оператора-навідника військової частини 41659 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії збройних сил Російської Федерації за порушення законів та звичаї війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що слідством встановлено, танковий батальйон зс рф вторгся на територію Чернігівської області з метою збройного захоплення Чернігівського аеропорту та окупації області.

“У ході нападу оператор-навідник, виконуючи незаконний наказ командира батальйону, 26 лютого 2022 року обстріляв осколково-фугасним снарядом калібру 125 мм житловий багатоповерховий будинок у місті Чернігові, який не був військовою ціллю і не використовувався для військових потреб. В результаті обстрілу окремі житлові приміщення будинку повністю зруйновано”, — зазначається в повідомленні.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що йдеться про Михайла Кулікова, який був затриманий завдяки злагодженим діям Збройних Сил України та наразі утримується в слідчому ізоляторі.

Доповнення

23 травня Солом’янський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі російського військового Вадима Шишимаріна, у справі щодо вбивства мирного жителя Сумщини.

Окрім того, Котелевський районний суд Полтавської області засудив до 11 років та 6 місяців ув’язнення російських військовослужбовців Олександра Бобикіна та Олександра Іванова за обстріл Харківської області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,271.40
Золото
$3,138.91
Tesla
$274.99
Brent
$74.65
S&P 500
$5,637.89
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,918.61