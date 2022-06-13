Обстріл житлового будинку в Чернігові: перед судом постане оператор-навідник російського танку

Цитата

“Прокурори Чернігівської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно оператора-навідника військової частини 41659 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії збройних сил Російської Федерації за порушення законів та звичаї війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що слідством встановлено, танковий батальйон зс рф вторгся на територію Чернігівської області з метою збройного захоплення Чернігівського аеропорту та окупації області.

“У ході нападу оператор-навідник, виконуючи незаконний наказ командира батальйону, 26 лютого 2022 року обстріляв осколково-фугасним снарядом калібру 125 мм житловий багатоповерховий будинок у місті Чернігові, який не був військовою ціллю і не використовувався для військових потреб. В результаті обстрілу окремі житлові приміщення будинку повністю зруйновано”, — зазначається в повідомленні.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що йдеться про Михайла Кулікова, який був затриманий завдяки злагодженим діям Збройних Сил України та наразі утримується в слідчому ізоляторі.

Доповнення

23 травня Солом’янський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі російського військового Вадима Шишимаріна, у справі щодо вбивства мирного жителя Сумщини.

Окрім того, Котелевський районний суд Полтавської області засудив до 11 років та 6 місяців ув’язнення російських військовослужбовців Олександра Бобикіна та Олександра Іванова за обстріл Харківської області.