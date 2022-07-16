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Обстрел Винницы: в ОП заявили об ужасном состоянии бомбоубежищ

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. Заместитель руководителя Офиса Главы государства Кирилл Тимошенко совершил рабочую поездку в Винницу, где продолжается ликвидация последствий ракетного удара, нанесенного российской армией. При ознакомлении с состоянием укрытий в городе было обнаружено, что некоторые из них – в ужасном состоянии, передает УНН.

Детали

Тимошенко акцентировал внимание на недостаточном уровне устройства бомбоубежищ.

«Местные власти ответственны за состояние помещений, где люди могут укрыться после объявления воздушной тревоги. Люди должны знать, где переждать опасность. Еще раз: состояние и наличие укрытий – это задача органов местной власти. Это сигнал не только для Винницы, но и для других городов и селений. Местные власти должны обеспечивать наличие и контроль состояния специализированных помещений», – подчеркнул он.

Тимошенко обсудил с руководством города приоритеты в решении вопроса безопасности.

«Отдельно апеллирую к сознанию граждан: не пренебрегайте, пожалуйста, сигналами воздушной тревоги. Это может сохранить жизнь вам и вашим семьям», – отметил Кирилл Тимошенко.

Добавим

В результате российских ракетных обстрелов Винницы 14 июля погибли 24 человека, в том числе три ребенка.

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