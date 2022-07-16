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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Обстріл Вінниці: в ОП заявили про жахливий стан бомбосховищ

Обстріл Вінниці: в ОП заявили про жахливий стан бомбосховищ

Київ • УНН

 • 178708 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Заступник керівника Офісу Глави держави Кирило Тимошенко здійснив робочу поїздку до Вінниці, де триває ліквідація наслідків ракетного удару, завданого російською армією. Під час ознайомлення зі станом укриттів у місті було виявлено, що деякі з них – у жахливому стані, передаає УНН.

Деталі

Тимошенко акцентував увагу на недостатньому рівні облаштування бомбосховищ.

«Місцева влада відповідальна за стан приміщень, де люди можуть укритися після оголошення повітряної тривоги. Люди мають знати, де перечекати небезпеку. Іще раз: стан і наявність укриттів – це завдання органів місцевої влади. Це сигнал не лише для Вінниці, а й для решти міст і селищ. Місцева влада повинна забезпечувати наявність і контроль стану спеціалізованих приміщень», – наголосив він.

Тимошенко обговорив з керівництвом міста пріоритети щодо розв’язання безпекового питання.

«Окремо апелюю до свідомості громадян: не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги. Це може зберегти життя вам і вашим сім’ям», – зазначив Кирило Тимошенко.

Додамо

Унаслідок російських ракетних обстрілів Вінниці 14 липня загинуло 24 людини, зокрема три дитини.

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