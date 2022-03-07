Обстрел оккупантами аэропорта под Винницей: количество погибших возросло

Детали

По состоянию на 7:00 7 марта из-под завалов сооружений на территории аэропорта "Винница" достали 15 человек. Среди них было девять погибших: пятеро гражданских и четверо военных. Поисковые работы продолжаются.

В аварийно-спасательных работах участвует 143 работника ГСЧС, также привлекли 23 единицы спецтехники, в том числе 30 курсантов высшего профессионального училища гражданской защиты Львовского государственного университета ГСЧС г. Винницы.

Напомним