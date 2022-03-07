Обстрел оккупантами аэропорта под Винницей: количество погибших возросло

Российские оккупанты совершили восемь ракетных обстрелов по Виннице, в результате чего был разрушен местный аэропорт.
Вчера, 6 марта, сообщили об одном погибшем.
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В результате ракетного обстрела российскими оккупантами аэропорта вблизи поселка Гавришовка Винницкой области погибли по меньшей мере девять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Детали
По состоянию на 7:00 7 марта из-под завалов сооружений на территории аэропорта "Винница" достали 15 человек. Среди них было девять погибших: пятеро гражданских и четверо военных. Поисковые работы продолжаются.
В аварийно-спасательных работах участвует 143 работника ГСЧС, также привлекли 23 единицы спецтехники, в том числе 30 курсантов высшего профессионального училища гражданской защиты Львовского государственного университета ГСЧС г. Винницы.
Напомним
Российские оккупанты совершили восемь ракетных обстрелов по Виннице, в результате чего был разрушен местный аэропорт.
Вчера, 6 марта, сообщили об одном погибшем.