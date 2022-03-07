Обстріл окупантами аеропорту під Вінницею: кількість загиблих зросла

Російські окупанти здійснили вісім ракетних обстрілів по Вінниці, внаслідок чого було зруйновано місцевий аеропорт.
Учора, 6 березня, повідомили про одного загиблого.
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами аеропорту поблизу селища Гавришівка Вінницької області загинуло щонайменше дев'ятеро людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
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Станом на 7:00 7 березня з-під завалів споруд на території аеропорту "Вінниця" дістали 15 людей. Серед них було дев'ятеро загиблих: п'ятеро цивільних та четверо військових. Пошукові роботи тривають.
В аварійно-рятувальних роботах бере участь 143 праівники ДСНС, також залучили 23 одиниці спецтехніки, зокрема 30 курсантів Вищого професійного училища цивільного захисту Львівського державного університету ДСНС м. Вінниці.
Нагадаємо
Російські окупанти здійснили вісім ракетних обстрілів по Вінниці, внаслідок чого було зруйновано місцевий аеропорт.
Учора, 6 березня, повідомили про одного загиблого.