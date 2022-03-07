Обстріл окупантами аеропорту під Вінницею: кількість загиблих зросла

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Станом на 7:00 7 березня з-під завалів споруд на території аеропорту "Вінниця" дістали 15 людей. Серед них було дев'ятеро загиблих: п'ятеро цивільних та четверо військових. Пошукові роботи тривають.

В аварійно-рятувальних роботах бере участь 143 праівники ДСНС, також залучили 23 одиниці спецтехніки, зокрема 30 курсантів Вищого професійного училища цивільного захисту Львівського державного університету ДСНС м. Вінниці.

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