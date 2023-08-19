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Обстрел Чернигова: количество пострадавших возросло

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КИЕВ.20 августа. УНН. В результате обстрела центра Чернигова 19 августа погибли семь мирных людей, среди них – один ребенок. За медицинской помощью обратились 144 раненых местных жителей. Из них 15 детей и 15 полицейских. Полицейские проводят поквартирный обход, принимают заявления от пострадавших людей. Об этом сообщили в МВД Украины, передает УНН.

Детали

Полиция осуществляет обходы 66-ти пострадавших зданий в центре Чернигова (в целом это около 500 квартир). Также полицейские зафиксировали повреждения 64 автомобилей горожан.

Вблизи места ракетного удара, а также в здании Черниговского райуправления полиции развернуты пункты приема заявлений от пострадавших граждан.

Цитата

«Работают 20 следственно-оперативных групп полиции Черниговщины и 2 криминалистические лаборатории. Полицейские окружили территории, делают поквартирные обходы окружающих жилых домов. Делают это для того, чтобы удостовериться, что все уцелели. К патрулированию привлечены дополнительные патрули правоохранителей, чтобы избежать возможных случаев мародерства», – рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он отметил, что полиция должна четко задокументировать это военное преступление для того, чтобы это легло в доказательную базу преступлений против человечества российской федерации.

Дополнение

В результате попадания произошло разрушение крыши Драмтеатра с последующим пожаром. Кроме того, на крыше одного из домов также разгорелся пожар. Спасатели ГСЧС оперативно потушили огонь. Взрывной волной повреждены автомобили, окна и двери в близлежащих жилых многоэтажных домах и магазинах, других объектах гражданской инфраструктуры.

По словам Игоря Клименко большинство жертв на момент ракетного удара находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви. Все, кто находился в драмтеатре, вовремя спустились в укрытие. Сотрудники Национальной полиции после объявления воздушной тревоги пытались завести всех в укрытие.

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«По состоянию на 19:30 продолжается работа полиции на месте ракетной атаки. Полиция принимает заявления от пострадавших людей, оказывает им всю необходимую помощь. Полицейские продолжают собирать доказательства военного преступления россиян», – говорит начальник полиции Черниговщины Владимир Нидзельский.

Напомним

19 августа россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, предположительно, баллистикой, есть разрушение крыши драмтеатра и повреждение пожарно-спасательной части, были пожары.

Ракетный удар российских войск по центру Чернигова унёс жизни семи человек, среди погибших есть 6-летний ребёнок.

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