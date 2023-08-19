Обстріл Чернігова: кількість постраждалих зросла
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. Унаслідок обстрілу центру Чернігова 19 серпня загинуло семеро мирних людей, серед них – одна дитина. За медичною допомогою звернулися 144 поранених місцевих мешканців. З них 15 дітей та 15 поліцейських. Поліцейські проводять поквартирний обхід, приймають заяви від постраждалих людей. Про це повідомили в МВС України, передає УНН.
Деталі
Поліція здійснює обходи 66-ти постраждалих будівель у центрі Чернігова (загалом це близько 500 квартир). Також поліцейські зафіксували пошкодження 64 автомобілів містян.
Поблизу місця ракетного удару, а також у будівлі Чернігівського райуправління поліції розгорнуті пункти прийому заяв від постраждалих громадян.
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«Працюють 20 слідчо-оперативних груп поліції Чернігівщини та 2 криміналістичні лабораторії. Поліцейські оточили території, роблять поквартирні обходи навколишніх житлових будинків. Роблять це задля того, аби упевнитись, що усі вцілили. До патрулювання залучені додаткові патрулі правоохоронців, щоб уникнути можливих випадків мародерства», – розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Він наголосив, що поліція має чітко задокументувати цей воєнний злочин для того, щоб це лягло в доказову базу злочинів проти людства російської федерації.
Доповнення
Унаслідок влучання відбулося руйнування даху Драмтеатру з послідуючою пожежею. Окрім того, на даху одного з будинків також розгорілася пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь. Вибуховою хвилею пошкоджено автівки, вікна та двері у довколишніх житлових багатоповерхових будинках та магазинах, інших обʼєктах цивільної інфраструктури.
За словами Ігоря Клименка більшість жертв на момент ракетного удару перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. Усі, хто перебував в драмтеатрі, вчасно спустилися до укриття. Співробітники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести усіх в укриття.
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«Станом на 19:30 триває робота поліції на місці ракетної атаки. Поліція приймає заяви від потерпілих людей, надає їм всю необхідну допомогу. Поліцейські продовжують збирати докази воєнного злочину росіян», – говорить начальник поліції Чернігівщини Володимир Нідзельський.
Нагадаємо
19 серпня росіяни завдали ракетний удар по Чернігову, імовірно, балістикою, є руйнування даху драмтеатру і пошкодження пожежно-рятувальної частини, були пожежі.
Ракетний удар російських військ по центру Чернігова забрав життя семи людей, серед загиблих є 6-річна дитина.