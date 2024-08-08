Обстрелы Херсонщины: 8 раненых, повреждено 20 домов

В результате обстрелов на Херсонщине за прошедшие сутки ранены восемь человек. Армия РФ обстреляла 17 населенных пунктов области. Повреждены объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, админздания, заведение общественного питания, девять многоэтажек и 11 частных домов, сообщил руководитель ОВА Прокудин, передает УНН.

Детали

С 06:00 7 августа 2024 года до 06:00 8 августа 2024 года под вражеским огнем и авиаударами оказались несколько населенных пунктов Херсонской области, в частности Ромашково, Кизомыс, Михайловка, Новоберислав, Чернобаевка, Станислав, Антоновка, Качкаровка, Велетенское, Тягинка, Львов, Александровка, Калиновское, Благодатовка, Приднепровское, Садовое и город Херсон.

Российские военные нанесли удары по объектам критической инфраструктуры, образовательным учреждениям, административным зданиям и заведениям общественного питания. Жилые кварталы также подверглись разрушениям: повреждены 9 многоэтажек и 11 частных домов. Кроме этого, оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки и частные автомобили.

В результате российской агрессии 8 человек получили ранения.

Силы противовоздушной обороны ночью уничтожили один беспилотник "Shahed-131/136" над территорией области.

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