Обстрелы Херсонщины: 8 раненых, повреждено 20 домов
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 17 населенных пунктов Херсонской области, ранив 8 человек. Повреждена критическая инфраструктура, образовательное учреждение, админздания, заведение питания и 20 жилых домов.
В результате обстрелов на Херсонщине за прошедшие сутки ранены восемь человек. Армия РФ обстреляла 17 населенных пунктов области. Повреждены объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, админздания, заведение общественного питания, девять многоэтажек и 11 частных домов, сообщил руководитель ОВА Прокудин, передает УНН.
Детали
С 06:00 7 августа 2024 года до 06:00 8 августа 2024 года под вражеским огнем и авиаударами оказались несколько населенных пунктов Херсонской области, в частности Ромашково, Кизомыс, Михайловка, Новоберислав, Чернобаевка, Станислав, Антоновка, Качкаровка, Велетенское, Тягинка, Львов, Александровка, Калиновское, Благодатовка, Приднепровское, Садовое и город Херсон.
Российские военные нанесли удары по объектам критической инфраструктуры, образовательным учреждениям, административным зданиям и заведениям общественного питания. Жилые кварталы также подверглись разрушениям: повреждены 9 многоэтажек и 11 частных домов. Кроме этого, оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки и частные автомобили.
В результате российской агрессии 8 человек получили ранения.
Силы противовоздушной обороны ночью уничтожили один беспилотник "Shahed-131/136" над территорией области.
На Херсонщині росіяни не зупиняють атаки дронами: за добу загиблий та 11 поранених7 августа 2024, 08:58 • 34868 просмотров