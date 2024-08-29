Обстрел села на Харьковщине: количество пострадавших возросло до четырех

В результате российского обстрела села Новоосиново, что на Купянщине известно уже о четырех пострадавших. Двух пострадавших госпитализировали. Об этом заявили в Харьковской ОГА, передает УНН.

Детали

Обновленная информация об обстреле в с.Новоосиново Купянской громады. В результате обстрела пострадали четыре человека - мужчина 65 лет и три женщины 83 лет, 65 лет и 73 лет - заявили в ОВА.

Там также рассказали, что две женщины со взрывным ранением госпитализированы. Другие, несмотря на полученные травмы, от госпитализации отказались.

По предварительным данным, оккупанты использовали реактивные системы залпового огня.

Напомним

Сегодня днем, 29 августа, российские войска нанесли удар по селу Новоосиново. В результате чего произошел пожар. Также несколько местных жителей получили ранения.