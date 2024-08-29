Обстрел села на Харьковщине: количество пострадавших возросло до четырех
Киев • УНН
В результате российского обстрела села Новоосиново на Купянщине пострадали четыре человека. Двух женщин со взрывными ранениями госпитализировали, остальные двое от госпитализации отказались.
В результате российского обстрела села Новоосиново, что на Купянщине известно уже о четырех пострадавших. Двух пострадавших госпитализировали. Об этом заявили в Харьковской ОГА, передает УНН.
Детали
Обновленная информация об обстреле в с.Новоосиново Купянской громады. В результате обстрела пострадали четыре человека - мужчина 65 лет и три женщины 83 лет, 65 лет и 73 лет
Там также рассказали, что две женщины со взрывным ранением госпитализированы. Другие, несмотря на полученные травмы, от госпитализации отказались.
По предварительным данным, оккупанты использовали реактивные системы залпового огня.
Напомним
Сегодня днем, 29 августа, российские войска нанесли удар по селу Новоосиново. В результате чего произошел пожар. Также несколько местных жителей получили ранения.