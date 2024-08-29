Обстріл села на Харківщині: кількість постраждалих зросла до чотирьох
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу села Новоосинове на Куп'янщині постраждали четверо людей. Двох жінок з вибуховими пораненнями госпіталізували, інші двоє від госпіталізації відмовилися.
Внаслідок російського обстрілу села Новоосинове, що на Куп'янщині відомо вже про чотирьох потерпілих. Двох постраждалих госпіталізували. Про це заявили у Харківській ОВА, передає УНН.
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Оновлена інформація про обстріл у с.Новоосинове Купʼянської громади. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей - чоловік 65 років та три жінки 83 років, 65 років та 73 років
Там також розповіли, що дві жінки з вибуховим пораненням госпіталізовані. Інші, попри отримані травми, від госпіталізації відмовилися.
За попередніми даними, окупанти використали реактивні системи залпового вогню.
Нагадаємо
Сьогодні вдень, 29 серпня, російські війська завдали удару по селу Новоосинове. Внаслідок чого сталась пожежа. Також декілька місцевих отримали поранення.