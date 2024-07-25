Российские войска в ночь на 25 июля обстреляли Камышанский старостинский округ Херсонского района, в результате чего три поселка оказались частично без электро- и водоснабжения. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Этой ночью армия рф с временно оккупированного левого берега в очередной раз обстреляла Камышанский старостинский округ. Повреждены частные дома, линия электропередач - написал Мрочко в Telegram.

По его словам, в результате вражеской атаки Приозерное, частично Камышаны и Зимовник без электро- и водоснабжения

Председатель Херсонской МВА заверил, что специалисты уже работают над восстановлением коммуникаций.

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