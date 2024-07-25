В результате ночного обстрела рф три поселка Херсонского района частично остались без электро- и водоснабжения. Повреждены частные дома и линия электропередач, специалисты работают над восстановлением коммуникаций.
Российские войска в ночь на 25 июля обстреляли Камышанский старостинский округ Херсонского района, в результате чего три поселка оказались частично без электро- и водоснабжения. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
Этой ночью армия рф с временно оккупированного левого берега в очередной раз обстреляла Камышанский старостинский округ. Повреждены частные дома, линия электропередач
По его словам, в результате вражеской атаки Приозерное, частично Камышаны и Зимовник без электро- и водоснабжения
Председатель Херсонской МВА заверил, что специалисты уже работают над восстановлением коммуникаций.
Обстріли на Херсонщині: загинула одна людина, шестеро поранені25 июля 2024, 05:00 • 21039 просмотров