Обстрел поселка на Херсонщине: погибла женщина, мужчина ранен
Киев • УНН
Российские войска обстреляли поселок Томина Балка на Херсонщине, нанеся по меньшей мере 6 ударов. В результате атаки погибла 56-летняя женщина, а ее 62-летний муж получил ранения.
Вражеские войска обстреляли поселок на Херсонщине. К сожалению, погибла женщина. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Оккупанты из реактивной артиллерии нанесли не менее шести ударов по поселку Томина Балка. Во время атаки попали в хозяйственную постройку, что вызвало вспышку пожара.
К сожалению, в результате обстрела погибла женщина 1967 года рождения. Кроме того, ее 62-летний муж получил ранения и нуждается в медицинской помощи.
В Херсонской области 63-летнего мужчину ранил вражеский дрон25 сентября 2024, 21:33 • 16348 просмотров