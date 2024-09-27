Обстрел поселка на Херсонщине: погибла женщина, мужчина ранен

Вражеские войска обстреляли поселок на Херсонщине. К сожалению, погибла женщина. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Оккупанты из реактивной артиллерии нанесли не менее шести ударов по поселку Томина Балка. Во время атаки попали в хозяйственную постройку, что вызвало вспышку пожара.

К сожалению, в результате обстрела погибла женщина 1967 года рождения. Кроме того, ее 62-летний муж получил ранения и нуждается в медицинской помощи.

В Херсонской области 63-летнего мужчину ранил вражеский дрон