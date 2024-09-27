Обстріл селища на Херсонщині: загинула жінка, чоловік поранений

Ворожі війська обстріляли селище на Херсонщині. На жаль, загинула жінка. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

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Окупанти з реактивної артилерії завдали щонайменше шести ударів по селищу Томина Балка. Під час атаки влучили в господарську споруду, що спричинило спалах пожежі.

На жаль, у результаті обстрілу загинула жінка 1967 року народження. Крім того, її 62-річний чоловік отримав поранення та потребує медичної допомоги.

У Херсонській області 63-річного чоловіка поранив ворожий дрон