Обстріл селища на Херсонщині: загинула жінка, чоловік поранений
Київ • УНН
Російські війська обстріляли селище Томина Балка на Херсонщині, завдавши щонайменше 6 ударів. Внаслідок атаки загинула 56-річна жінка, а її 62-річний чоловік отримав поранення.
Ворожі війська обстріляли селище на Херсонщині. На жаль, загинула жінка. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Окупанти з реактивної артилерії завдали щонайменше шести ударів по селищу Томина Балка. Під час атаки влучили в господарську споруду, що спричинило спалах пожежі.
На жаль, у результаті обстрілу загинула жінка 1967 року народження. Крім того, її 62-річний чоловік отримав поранення та потребує медичної допомоги.
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