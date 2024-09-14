Обстрел Херсонщины: повреждены школа и больница, есть погибший и 7 раненых
Киев • УНН
Террористы обстреляли несколько населенных пунктов Херсонской области. Повреждены учебное заведение, больница, жилые дома и автомобили. Погиб один человек, семеро ранены.
Террористы обстреляли Херсонщину, поэтому повреждены учебное заведение и больница. К сожалению, есть погибший и раненые. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
По информации, за последние сутки под вражеским обстрелом и авиаударами оказались несколько населенных пунктов Херсонской области, в частности Антоновка, Садовое, Белозерка, Велетенское, Берислав, Одрадокаменка, Николаевка, Костырка, Казацкое и город Херсон.
Агрессор попал в учебное заведение и пищеблок медицинского учреждения. Кроме того, обстрелы повредили жилые кварталы, в частности 2 многоэтажных дома и 6 частных домов. От атаки также пострадали автобус и несколько частных автомобилей.
К сожалению, в результате данной атаки погиб один человек, еще семеро получили ранения.
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