Обстрел Херсонщины: повреждены школа и больница, есть погибший и 7 раненых

Террористы обстреляли Херсонщину, поэтому повреждены учебное заведение и больница. К сожалению, есть погибший и раненые. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По информации, за последние сутки под вражеским обстрелом и авиаударами оказались несколько населенных пунктов Херсонской области, в частности Антоновка, Садовое, Белозерка, Велетенское, Берислав, Одрадокаменка, Николаевка, Костырка, Казацкое и город Херсон.

Агрессор попал в учебное заведение и пищеблок медицинского учреждения. Кроме того, обстрелы повредили жилые кварталы, в частности 2 многоэтажных дома и 6 частных домов. От атаки также пострадали автобус и несколько частных автомобилей.

К сожалению, в результате данной атаки погиб один человек, еще семеро получили ранения.

росіяни атакували дроном Новодмитрівку на Херсонщині: чоловік тяжко поранений