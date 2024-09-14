Обстріл Херсонщини: пошкоджено школу та лікарню, є загиблий і 7 поранених
Київ • УНН
Терористи обстріляли кілька населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено навчальний заклад, лікарню, житлові будинки та автомобілі. Загинула одна людина, семеро поранені.
Терористи обстріляли Херсонщину, відтак пошкоджено навчальний заклад і лікарню. На жаль, є загиблий та поранені. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За інформацією, останньої доби під ворожим обстрілом та авіаударами опинилися кілька населених пунктів Херсонської області, зокрема Антонівка, Садове, Білозерка, Велетенське, Берислав, Одрадокам'янка, Миколаївка, Костирка, Козацьке та місто Херсон.
Агресор влучив у навчальний заклад та харчоблок медичної установи. Окрім того, обстріли пошкодили житлові квартали, зокрема 2 багатоповерхових будинки та 6 приватних осель. Від атаки також постраждали автобус і кілька приватних автомобілів.
На жаль, унаслідок даної атаки загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.
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