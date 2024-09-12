росіяни атакували дроном Новодмитрівку на Херсонщині: чоловік тяжко поранений
Київ • УНН
У Херсонській області російська армія скинула вибухівку з дрона на Новодмитрівку. 54-річний чоловік отримав тяжкі поранення, включаючи травматичну ампутацію гомілки, і перебуває в критичному стані в лікарні.
У Херсонській області російська армія скинула вибухівку з дрона на Новодмитрівку, 54-річний чоловік отримав тяжкі поранення, включаючи травматичну ампутацію гомілки, повідомили у Херсонській ОВА у Telegram у четвер, пише УНН.
російська армія вдарила з дрона по Новодмитрівці. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 54-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкове поранення кисті, а також травматичну ампутацію гомілки
Бригада "швидкої", як повідомляється, доставила постраждалого до лікарні у тяжкому стані. Медики борються за його життя.
Війська рф атакували Станіслав і Томину Балку на Херсонщині: є постраждалі12.09.24, 12:34 • 15681 перегляд