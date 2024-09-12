россияне атаковали дроном Новодмитровку в Херсонской области: мужчина тяжело ранен

В Херсонской области российская армия сбросила взрывчатку с дрона на Новодмитровку, 54-летний мужчина получил тяжелые ранения, включая травматическую ампутацию голени, сообщили в Херсонской ОВА в Telegram в четверг, пишет УНН.

российская армия ударила из дрона по Новодмитровке. В результате сброса взрывчатки с дрона 54-летний мужчина получил взрывную травму, осколочное ранение кисти, а также травматическую ампутацию голени - сообщили в ОВА.

Бригада "скорой", как сообщается, доставила пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь.

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