Обыски в Довженко-Центре: одному из экс-чиновников собираются объявить подозрение

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"10 ноября на основании определения следователя судьи правоохранительные органы проводят обыск в помещении Довженко-Центра. Следственные действия происходят на законных основаниях в пределах уголовного производства, расследуемого по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением)", – сказала Максимец.

В пресс-службе СБУ журналисту УНН также подтвердили, что на территории Довженко-Центра проводят следственные действия с участием сотрудников СБУ, Нацполиции и прокуратуры города Киева.

"Одному из бывших должностных лиц Центра готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением)", – отметили в СБУ.

Напомним

10 ноября Национальный центр Александра Довженко сообщил, что правоохранители проводят обыски в их здании.