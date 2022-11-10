Обшуки у Довженко-Центрі: одному з експосадовців збираються оголосити підозру

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"10 листопада на підставі ухвали слідчого судді правоохоронні органи проводять обшук у приміщенні Довженко-Центру. Слідчі дії відбуваються на законних підставах в межах кримінального провадження, яке розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем)", – сказала Максимець.

У пресслужбі СБУ журналісту УНН також підтвердили, що наразі на території Довженко-Центру проводять слідчі дії за участі співробітників СБУ, Нацполіції та прокуратури міста Києва.

"Одному із колишніх посадовців Центру готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем)", – зазначили в СБУ.

Нагадаємо

10 листопада Національний центр Олександра Довженка повідомив, що правоохоронці проводять обшуки в їхній будівлі.