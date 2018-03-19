Обыски и давление на бизнес: Гройсман поручил проверить действия правоохранителей

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 2242 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 10640 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 57259 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70908 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101518 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108902 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116408 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121787 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132900 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Обыски и давление на бизнес: Гройсман поручил проверить действия правоохранителей

Обыски и давление на бизнес: Гройсман поручил проверить действия правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 6321 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украине проверят, давили ли правоохранители на бизнес во время обысков, которые состоялись на прошлой неделе. Соответствующее поручение премьер-министр Владимир Гройсман дал Министерству юстиции, Офису бизнес-омбудсмена и Офису поддержки инвестиций, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.

“На прошлой неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса. Я хочу сказать, что буду защищать легальный, официальный бизнес. Нам нужно разобраться, что происходит. В ближайшие недели проведем заседание (специальной комиссии, образованной в рамках мониторинга выполнения закона о защите бизнеса „маски-шоу-стоп“, — ред.) с целью проверки, использовалось ли давление”, - подчеркнул глава правительства.

Как уточнил Гройсман, надо сделать выводы по каждому случаю.

Напомним, представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО “Новая почта” в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Кроме того, обыски провели в ряде компаний IT-сферы.

Украинские Национальные Новости

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