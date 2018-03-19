Обыски и давление на бизнес: Гройсман поручил проверить действия правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украине проверят, давили ли правоохранители на бизнес во время обысков, которые состоялись на прошлой неделе. Соответствующее поручение премьер-министр Владимир Гройсман дал Министерству юстиции, Офису бизнес-омбудсмена и Офису поддержки инвестиций, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.
“На прошлой неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса. Я хочу сказать, что буду защищать легальный, официальный бизнес. Нам нужно разобраться, что происходит. В ближайшие недели проведем заседание (специальной комиссии, образованной в рамках мониторинга выполнения закона о защите бизнеса „маски-шоу-стоп“, — ред.) с целью проверки, использовалось ли давление”, - подчеркнул глава правительства.
Как уточнил Гройсман, надо сделать выводы по каждому случаю.
Напомним, представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО “Новая почта” в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Кроме того, обыски провели в ряде компаний IT-сферы.