Обшуки та тиск на бізнес: Гройсман доручив перевірити дії правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні перевірять, чи тиснули правоохоронці на бізнес під час обшуків, що відбулись минулого тижня. Відповідне доручення прем’єр-міністр Володимир Гройсман дав Міністерству юстиції, Офісу бізнес-омбудсмена та Офісу підтримки інвестицій, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.
“Минулого тижня відбулася низка обшуків у представників українського бізнесу. Я хочу сказати, що буду захищати легальний, офіційний бізнес. Нам потрібно розібратися, що відбувається. Найближчими тижнями проведемо засідання (спеціальної комісії, утвореної в рамках моніторингу виконання закону про захист бізнесу „маски-шоу-стоп“, — ред.) з метою перевірки, чи використовувався тиск”, — наголосив глава уряду.
Як уточнив Гройсман, треба зробити висновки по кожному випадку.
Нагадаємо, представники Генеральної прокуратури провели близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ “Нова пошта” у Києві, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі. Крім того, обшуки провели у низці компаній IT-сфери.