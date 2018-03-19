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Обшуки та тиск на бізнес: Гройсман доручив перевірити дії правоохоронців

Обшуки та тиск на бізнес: Гройсман доручив перевірити дії правоохоронців

Київ • УНН

 • 6322 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні перевірять, чи тиснули правоохоронці на бізнес під час обшуків, що відбулись минулого тижня. Відповідне доручення прем’єр-міністр Володимир Гройсман дав Міністерству юстиції, Офісу бізнес-омбудсмена та Офісу підтримки інвестицій, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.

“Минулого тижня відбулася низка обшуків у представників українського бізнесу. Я хочу сказати, що буду захищати легальний, офіційний бізнес. Нам потрібно розібратися, що відбувається. Найближчими тижнями проведемо засідання (спеціальної комісії, утвореної в рамках моніторингу виконання закону про захист бізнесу „маски-шоу-стоп“, — ред.) з метою перевірки, чи використовувався тиск”, — наголосив глава уряду.

Як уточнив Гройсман, треба зробити висновки по кожному випадку.

Нагадаємо, представники Генеральної прокуратури провели близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ “Нова пошта” у Києві, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі. Крім того, обшуки провели у низці компаній IT-сфери.

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