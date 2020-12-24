Обыски и задержания: СБУ устроила облаву на банду, куда входили чиновники геокадастра
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Запорожье сотрудники СБУ разоблачили этническую преступную организованную группировку, в состав которой входили должностные лица Госгеокадастра. Они устраивали искусственные проверки и требовали средства с предприятий. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Служба безопасности Украины блокировала деятельность одной из известных в регионе этнических организованных преступных группировок, в которую входили чиновники госструктур", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативники спецслужбы установили, что "участники группировки задействовали в одном из "направлений" противоправной деятельности должностных лиц областного Госгеокадастра".
По предварительным данным следствия, фигуранты инициировали искусственные проверки государственных предприятий и коммерческих структур по соблюдению земельного законодательства. По их результатам накладывались значительные штрафные санкции, однако, по уплате процентов от суммы злоумышленники обещали "нарушителям" отменить штрафы.
"В случае отказа от "сотрудничества" участники группировки угрожали потерпевшим насильственными действиями и физической расправой. Сотрудники СБ Украины задокументировали несколько фактов вымогательства злоумышленниками денег с предпринимателей за "решение вопроса" по неуплате штрафных санкций", - говорится в сообщении.
Как указано, установлено, что фигуранты при содействии чиновников также обложили данью фирмы, которые работают в сфере оценки земли. В частности, злоумышленники требовали почти 90 000 гривен с коммерсанта, искусственно обвиняемого в нарушении законодательства в сфере земельных отношений, указали в СБУ.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители, как указано, задержали в центре Запорожья организатора и участника преступной группировки во время получения части дани.
"В ходе проведения ряда обысков в помещениях фигурантов и офисных помещениях изъято черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группировки, компьютерную технику, средства связи, незарегистрированное гладкоствольное и травматическое оружие", - добавили в спецслужбе.
На данный момент организатору и участнику группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Днепре разоблачили банду, которая занималась рейдерством, вымогательством денег у предпринимателей и повреждением имущества. Так, недавно злоумышленники осуществили рейдерский захват рынка. Банду возглавлял 42-летний действующий адвокат и член общественного совета при местном органе исполнительной власти, указали правоохранители.