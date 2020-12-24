Обшуки і затримання: СБУ влаштувала облаву на банду, куди входили чиновники геокадастру
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Запоріжжі співробітники СБУ викрили етнічне злочинне організоване угрупування, до складу якого входили посадовці Держгеокадастру. Вони влаштовували штучні перевірки та вимагали кошти з підприємств. Про це повідомив пресцентр СБУ, передає УНН.
“Служба безпеки України блокувала діяльність одного з відомих в регіоні етнічних організованих злочинних угруповань, до якого входили чиновники держструктур”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що оперативники спецслужби встановили, що "учасники угруповання задіяли до одного із “напрямків” протиправної діяльності посадовців обласного Держгеокадастру".
За попередніми даними слідства, фігуранти ініціювали штучні перевірки державних підприємств та комерційних структур із дотримання земельного законодавства. За їх результатами накладались значні штрафні санкції, проте, за сплату відсотків від суми зловмисники обіцяли “порушникам” скасувати штрафи.
“У разі відмови від "співробітництва“ учасники угруповання погрожували потерпілим насильницькими діями та фізичною розправою. Співробітники СБ України задокументували декілька фактів вимагання зловмисниками грошей з підприємців за "вирішення питання“ з несплати штрафних санкцій”, — йдеться у повідомленні.
Як вказано, встановлено, що фігуранти за сприяння чиновників також обклали даниною фірми, які працюють у сфері оцінки землі. Зокрема, зловмисники вимагали майже 90 тисяч гривень з комерсанта, штучно звинуваченого в порушенні законодавства у сфері земельних відносин, вказали у СБУ.
У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці, як вказано, затримали у центрі Запоріжжя організатора та учасника злочинного угруповання під час отримання частини данини.
"У ході проведення низки обшуків у помешканнях фігурантів та офісних приміщеннях вилучено чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність угруповання, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, незареєстровану гладкоствольну і травматичну зброю", - додали у спецслужбі.
Наразі організатору та учаснику угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Дніпрі викрили банду, яка займалася рейдерством, вимаганням грошей у підприємців та пошкодженням майна. Так, нещодавно зловмисники здійснили рейдерське захоплення ринку. Банду очолював 42-річний діючий адвокат та член громадської ради при місцевому органі державної виконавчої влади, вказали правоохоронці.