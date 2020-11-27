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Адвокат та член громадської ради організував у Дніпрі банду, яка займалася рейдерством і вимаганням грошей

Адвокат та член громадської ради організував у Дніпрі банду, яка займалася рейдерством і вимаганням грошей

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Дніпрі викрили банду, яка займалася рейдерством, вимаганням грошей у підприємців та пошкодженням майна. Так, нещодавно зловмисники здійснили рейдерське захоплення ринку. Банду очолював 42-річний діючий адвокат та член громадської ради при місцевому органі державної виконавчої влади. Про це повідомляє УНН із посиланням на департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

“Рейдерство, вимагання грошей у підприємців, пошкодження майна — у Дніпрі викрили злочинну організацію, організатор та активні учасники затримані. Відомо, що до складу злочинної організації входило семеро осіб. Більшість з них — активні учасники громадських організацій. За вказівками організатора — 42-річного діючого адвоката та члена громадської ради при місцевому органі державної виконавчої влади — зловмисники здійснили рейдерське захоплення одного із ринків в місті Дніпрі та перешкоджали тамтешнім підприємцям у веденні ними господарської діяльності. Загальна сума завданих злочинною діяльністю збитків сягає 2 млн грн”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що крім цього, учасники злочинної організації причетні до нанесення тяжких тілесних ушкоджень медпрацівнику однієї з обласних лікарень.

“Замовила” побиття свого підлеглого головна лікарка. Виконання злочину “доручила” лідеру злочинної організації — його спільники побили потерпілого битою та молотком. Мотив — особиста неприязнь“, — йдеться у повідомленні.

Так, викрили неправомірну діяльність зловмисників оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області з колегами-правоохоронцями. Учора, 26 листопада, вони провели обшуки за місцями проживання фігурантів. Вилучили холодну та вогнепальну зброю, набої різного калібру, “чорнові” записи, спецзасоби зв’язку, гроші.

Наразі чотирьох учасників злочинної організації затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Окрім того, повідомлено про підозри: лідеру ЗО за ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу), ч. 3 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності), ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України; одному з учасників ЗО — за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2 та ч. 2 ст. 121. Він вже був засуджений за грабіж — у липні цього року отримав ще один вирок за побиття працівника поліції; ще трьом учасникам — за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, одного з них вже затримували під час проведення першого етапу спецоперації; колишньому правоохоронцю — за ч. 3 ст. 206-3, і головному лікареві медичного закладу — за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 121 (пособництво в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження) та ч. 1 ст. 255-3 (звернення за застосуванням злочинного впливу).

Наразі досудове розслідування триває — його здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Нагадаємо, на Київщині Служба безпеки України затримала учасників громадської організації, яку фінансували народні депутати для участі у рейдерських захопленнях та протестних акціях.

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