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Адвокат и член общественного совета организовал в Днепре банду, занимавшуюся рейдерством и вымогательством денег

Адвокат и член общественного совета организовал в Днепре банду, занимавшуюся рейдерством и вымогательством денег

Киев  •  УНН

 • 15138 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Днепре поймали банду, которая занималась рейдерством, вымогательством денег у предпринимателей и повреждением имущества. Так, недавно злоумышленники осуществили рейдерский захват рынка. Банду возглавлял 42-летний действующий адвокат и член общественного совета при местном органе исполнительной власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

“Рейдерство, вымогательство денег у предпринимателей, повреждения имущества — в Днепре разоблачили преступную организацию, организатор и активный участник задержаны. Известно, что в состав преступной организации входило семь человек. Большинство из них — активные участники общественных организаций. По указаниям организатора — 42-летнего действующего адвоката и члена общественного совета при местном органе исполнительной власти — злоумышленники осуществили рейдерский захват одного из рынков в городе Днепре и препятствовали местным предпринимателям в ведении ими хозяйственной деятельности. Общая сумма нанесенного преступной деятельностью ущерба достигает 2 млн грн”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что кроме этого, участники преступной организации причастны к нанесению тяжких телесных повреждений медработнику одной из областных больниц.

“Заказала” избиение своего подчиненного главный врач. Совершения преступления “поручила” лидеру преступной организации — его сообщники избили потерпевшего битой и молотком. Мотив — личная неприязнь“, — говорится в сообщении.

Так, разоблачили неправомерную деятельность злоумышленников оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области с коллегами-правоохранителями. Вчера, 26 ноября, они провели обыски по местам жительства фигурантов. Изъяли холодное и огнестрельное оружие, патроны различного калибра, “черновые” записи, спецсредства связи, деньги.

Сейчас четырех участников преступной организации задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Кроме того, сообщается о подозрениях: лидеру ЗО по ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия), ч. 3 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности), ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины; одному из участников ПО — по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2 и ч. 2 ст. 121. Он уже был осужден за грабеж — в июле этого года получил еще один приговор за избиение сотрудника полиции; еще трем участникам — по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, один из них уже задерживали во время проведения первого этапа спецоперации; бывшему правохранителю — по ч. 3 ст. 206-3, и главному врачу медицинского учреждения — по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 121 (пособничество в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения) и ч. 1 ст. 255-3 (обращение за применением преступного воздействия).

Сейчас досудебное расследование продолжается — его осуществляют следователи областного управления полиции под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

Напомним, в Киевской области Служба безопасности Украины задержала участников общественной организации, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах и протестных акциях.

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