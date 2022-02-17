Обыск в Крыму: российские силовики задержали делегата Курултая Эдема Дудакова из-за комментария 2017 года в соцсетях

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Около 6:40 утра 17 февраля в Крыму появилась информация, что в Бахчисарае, в доме делегата Курултая крымскотатарского народа Эдема Дудакова, начался обыск. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Прибывших на место адвокатов - Эдема Семедляева, Назима Шейхмамбетова и Эмине Авамилеву - в дом не пропустили, мотивировав свое решение тем, что они приехали, когда следственные действия уже начались. Об этом УНН пишет со ссылкой на Крым.Реалии.