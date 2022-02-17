Обыск в Крыму: российские силовики задержали делегата Курултая Эдема Дудакова из-за комментария 2017 года в соцсетях
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Около 6:40 утра 17 февраля в Крыму появилась информация, что в Бахчисарае, в доме делегата Курултая крымскотатарского народа Эдема Дудакова, начался обыск. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Прибывших на место адвокатов - Эдема Семедляева, Назима Шейхмамбетова и Эмине Авамилеву - в дом не пропустили, мотивировав свое решение тем, что они приехали, когда следственные действия уже начались. Об этом УНН пишет со ссылкой на Крым.Реалии.
Детали
Позже стало известно, что в домовладении Дудакова проходили оперативно-розыскные мероприятия, а именно - осмотр помещения.
Его проводили сотрудники так называемого "Центра по противодействию экстремизму" Руслан Шамбазов и Александр Кожушный.
Постановление на освидетельствование издал "судья" подконтрольного Кремлю "Киевского районного суда" Симферополя Михаил Белоусов.
Согласно протоколу обследования, было изъято 19 предметов - это мобильные телефоны Эдема Дудакова и членов его семьи, ноутбук, планшет, несколько флеш-накопителей. Причиной обследования помещения с последующим задержанием Дудакова стал пост, написанный им в социальной сети 6 ноября 2017 года.
На Эдема Дудакова возбуждено административное дело по статье "разжигание ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства" (20.3.1 КоАП России). Статья предусматривает наказание в виде штрафа от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, обязательные работы на срок до ста часов или административный арест сроком до пятнадцати суток.
О точном времени судебного заседания над Эдемом Дудаковым неизвестно, адвокаты сообщили, что оно состоится 18 февраля в первой половине дня.
Министерство иностранных дел Украины и Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым выразили свои протесты в связи с безосновательным задержанием Эдема Дудакова и осудили действия Российской Федерации, призвав ее немедленно прекратить репрессии, незаконные обыски, задержания, посягательство на свободу слова и другие политически мотивированные преследования граждан Украины на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Добавим
После российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".