Обшук у Криму: російські силовики затримали делегата Курултаю Едема Дудакова через коментар 2017 року у соцмережах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Близько 6:40 ранку 17 лютого в Криму з'явилася інформація, що в Бахчисараї, в будинку делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова, розпочався обшук. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Адвокатів, які прибули на місце – Едема Семедляєва, Назіма Шейхмамбетова та Еміне Авамілєву – в будинок не пропустили, мотивувавши своє рішення тим, що вони приїхали, коли слідчі дії вже почалися. Про це УНН пише з посиланням на Крим.Реалії.
Деталі
Пізніше стало відомо, що у домоволодінні Дудакова відбувались оперативно-розшукові заходи, а саме – огляд приміщення.
Його проводили співробітники так званого "Центру з протидії екстремізму" Руслан Шамбазов та Олександр Кожушний.
Постанову на огляд видав "суддя" підконтрольного Кремлю "Київського районного суду" Сімферополя Михайло Білоусов.
Згідно з протоколом обстеження, було вилучено 19 предметів – це мобільні телефони Едема Дудакова та членів його сім'ї, ноутбук, планшет, кілька флеш-накопичувачів. Причиною обстеження приміщення з подальшим затриманням Дудакова став пост, написаний ним у соціальній мережі 6 листопада 2017 року.
На Едема Дудакова порушено адміністративну справу за статтею "розпалювання ненависті чи ворожнечі, приниження людської гідності" (20.3.1 КоАП Росії). Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів, обов'язкові роботи терміном до ста годин або адміністративний арешт терміном до п'ятнадцяти діб.
Про точний час судового засідання над Едемом Дудаковим невідомо, адвокати повідомили, що воно відбудеться 18 лютого у першій половині дня.
Міністерство закордонних справ України та Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим висловили свої протести у зв‘язку із безпідставним затриманням Едема Дудакова та засудили дії Російської Федерації, закликавши її негайно припинити репресії, незаконні обшуки, затримання, посягання на свободу слова та інші політично мотивовані переслідування громадян України на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Додамо
Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно проходять обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".