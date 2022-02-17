Обшук у Криму: російські силовики затримали делегата Курултаю Едема Дудакова через коментар 2017 року у соцмережах

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Близько 6:40 ранку 17 лютого в Криму з'явилася інформація, що в Бахчисараї, в будинку делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова, розпочався обшук. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Адвокатів, які прибули на місце – Едема Семедляєва, Назіма Шейхмамбетова та Еміне Авамілєву – в будинок не пропустили, мотивувавши своє рішення тим, що вони приїхали, коли слідчі дії вже почалися. Про це УНН пише з посиланням на Крим.Реалії.