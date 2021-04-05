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Обрыв лифта с шахтерами на Волыни: полиция расследует нарушение правил безопасности

Обрыв лифта с шахтерами на Волыни: полиция расследует нарушение правил безопасности

Киев  •  УНН

 • 16900 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Волынской области при обрыве лифта с шахтерами пострадали 11 человек. Правоохранители открыли дело, расследуют нарушения правил безопасности, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Волынской области.

Цитата

"Ведомости полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

Ведется следствие, в ходе которого выяснят все причины и обстоятельства происшествия.

Детали

Как сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, после аварии на шахте за медицинской помощью обратились девять людей.

"Пятеро горняков госпитализированы. Трое из них имеют тяжелые травмы", - сообщил он.

Волынец также сообщил, что сформирована комиссия для проведения расследования инцидента.

"Важно, чтобы были обнаружены истинные причины этой аварии, потому что часто разоблачаем такие случаи, когда виновными назначают стрелочников. Обращаю внимание, что стационарное оборудование на угольных госшатах, в том числе подъемники, вентиляторы главного проветривания - имеют износ на 70 - 90%", - добавил он.

Напомним

4 апреля около 20:00 часов, на угольной шахте в селе Литовеж, во время спуска горняков, лифт ударился о землю. В результате пострадали 11 человек.

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