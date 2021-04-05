Обрив ліфту із шахтарями на Волині: поліція розслідує порушення правил безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Волинській області під час обриву ліфту із шахтарями постраждало 11 осіб. Правоохоронці відкрили справу, розслідують порушення правил безпеки, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Волинській області.
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“Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки”, — йдеться у повідомленні.
Триває слідство, під час якого з’ясують усі причини та обставини події.
Деталі
Як повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, після аварії на шахті за медичною допомогою звернулися дев’ятеро людей.
“П’ятеро гірників госпіталізовані. Троє з них мають тяжкі травми”, — повідомив він.
Волинець також повідомив, що сформована комісія для проведення розслідування інциденту.
"Важливо, щоб були виявлені справжні причини цієї аварії, бо часто викриваємо такі випадки, коли винним призначають стрілочників. Звертаю увагу, що стаціонарне обладнання на вугільних держшатах, в тому числі підіймачі, вентилятори головного провітрювання — мають зношеність на 70 — 90%", - додав він.
Нагадаємо
4 квітня близько 20:00 години, на вугільній шахті у селі Литовеж, під час спуску гірників, ліфт вдарився об землю. Внаслідок цього постраждало 11 людей.