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"Освіта для ветеранів" имеет 1200 учебных программ и будет еще больше - Лисовой

"Освіта для ветеранів" имеет 1200 учебных программ и будет еще больше - Лисовой

Киев  •  УНН

 • 5800 просмотра

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Платформа "Освіта для ветеранів" предлагает 1200 образовательных программ от заведений по всей Украине. Министр образования рассказал о наиболее востребованных профессиях и возможностях для обучения ветеранов.

На платформе "Освіта для ветеранів" уже доступно около 1 200 образовательных возможностей, и их число постоянно растет. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой в эфире телемарафона, передает УНН.

У нас на платформе собрана актуальная информация от Министерства экономики Украины, Службы занятости относительно востребованных профессий на 2024 год, и прогнозировано до 2027 года. Это поможет сориентироваться в реальных потребностях рынка труда, если они еще не уверены, в каком направлении они хотели бы подобрать для себя профессию

- сказал Лисовой.

По словам министра образования, есть большой спрос на работников сферы обороны, но и в гражданских профессиях тоже есть много запросов.

"Имеем много вакансий водителей, специалистов по ремонту транспорта, специалистов в сфере здравоохранения, прикладных наук, техники, строительства..Сейчас на платформе 1200 долгосрочных и краткосрочных программ, которые предлагают учебные заведения по всей Украине. Этот список будет пополняться, любое учебное заведение сможет зарегистрировать свою программу и ее добавить. Это можно сделать за несколько простых шагов", - сказал Лисовой.

Он отметил, что большинство учреждений имеют необходимые условия для обеспечения равного доступа к обучению ветеранов и это было одним из критериев, который поставил МОН в учебные заведения, которые добавляли свои программы

Напомним

В Киевской области создают 8 ветеранских хабов для реинтеграции и поддержки ветеранов и их семей. Проект предусматривает консультации, менторские программы, школу предпринимательства и помощь в трудоустройстве.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Общество
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